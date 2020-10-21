Из России в Хиросиму отправят тысячу бумажных журавликов

Российские школьники отправят в Мемориальный музей мира в Японии тысячу бумажных журавликов в память о Садако Сасаки – жертве лучевой болезни, которая была вызвана воздействием атомного взрыва в Хиросиме в 1945 году, к дате 65-летия ее гибели. Как стало известно ФАН, акцию готовят российские юнармейцы, четверть стаи уже смастерили в Волгоградской области.

«Мы легко соберем стаю из тысячи бумажных птиц, — считает регионального штаба движения Денис Харитонов. — Уверен, в таком деле нас многие поддержат. Дай только клич… Очень хочется, чтобы наши дети никогда не узнали тягот и лишений, выпавших на долю бабушек и дедушек, переживших войну».

Журавликов для монумента Садако в парке мира начали делать именно в Волгограде, ведь бывший Сталинград — побратим Хиросимы, также переживший страшные события Второй мировой войны.

Напомним, эта трогательная традиция появилась после гибели Садако Сасаки в 1955 году. Девочка пыталась вылечиться от лучевой болезни — и по совету лучшей подруги начала мастерить журавликов в больнице. Во времена японского средневековья журавль символизировал счастье и долголетие, он был самой популярной фигуркой оригами. Возникло поверье, что если загадать желание и сложить тысячу цуру, оно обязательно исполнится.

Садако успела сделать 644 журавлика, остальных доделали ее друзья, а на похороны девочки прислали больше тысячи бумажных журавликов со всей страны. Сейчас журавлик считается символом стойкости и силы воли. В Парке Мира в Хиросиме установлена статуя Садако со словами: «Это наш плач. Это наша молитва. Мир во всем мире».

«Волгоградские юнармейцы выступили с отличной инициативой, которую мы все должны поддержать, — говорит лидер «Юнармии» Роман Романенко. — День белых журавлей неразрывно связан с судьбой японской девочки. Поэтому мы вспоминаем не только о погибших солдатах, но и детях, ставших жертвами войны».

Бумажные журавлики отправят в Мемориальный музей мира в Хиросиме, причем часть принесут к самой статуе Садако. Также акцию можно будет поддержать в социальных сетях 25 октября.