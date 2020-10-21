Генпрокурор РФ потребовал заводить уголовные дела за давление на бизнес

Москва, 21 октября. Сотрудники правоохранительных органов могут быть привлечены к уголовной ответственности за давление на бизнес. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

По словам Краснова, необходимо особенно жестко реагировать на несоблюдение моратория на проверки предпринимателей.

«При выявлении случаев незаконного возбуждения уголовных дел нужно ставить вопрос об уголовной ответственности виновных должностных лиц правоохранительных органов», — говорится в пресс-релизе.

Также прокурорам поручили держать эту сферу на особом контроле. Кроме того, теперь они должны каждый квартал докладывать о долгах властей на местах перед коммерсантами и проводить регулярные встречи в онлайн-формате и очно, привлекая местных чиновников.

Ранее Игорь Краснов предложил усилить контроль за контентом в Сети ради подростков в России.