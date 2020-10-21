Эксперт объяснил, что мешает декриминализировать похоронный бизнес в России

Санкт-Петербург, 21 октября. Декриминализировать похоронный бизнес в России мешает отсутствие федерального органа, который регулировал бы эту отрасль. Об этом заявил на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» президент Союза похоронных организаций и крематориев РФ Павел Кодыш, передает корреспондент ФАН.

Эксперт объяснил, что отсутствие государственного регулирования и внятного законодательства, которое определяло бы границы дозволенного предпринимателям, способствует криминализации сферы ритуальных услуг в России.

«Необходимо ввести государственное регулирование сферы ритуальных услуг. Сегодня отсутствует федеральный орган, который регулировал бы похоронную отрасль как отдельный вид деятельности. Раньше этим занималось Министерство строительства и ЖКХ, но потом похоронное дело оттуда убрали, и мы остались федерального органа управления. Хорошо, что министр [Владимир] Якушев хорошо к нам относится и помогает. Но нужно работать в юридической области», — заявил Кодыш в ходе дискуссии на тему «Похоронный бизнес. Почему так дорого умирать?»

По его словам, предприятия ритуальной сферы сегодня занимаются самоорганизацией, что порождает недобросовестную конкуренцию.

«Мне отвратительно видеть видео, на которых конкурирующие организации оспаривают друг у друга право захоронить человека. Сейчас люди работают в условиях самоорганизации отрасли, и появляется криминал, который выискивает любые возможности, чтобы вытянуть из людей как можно больше денег. Они предлагают людям место для захоронения, которое их не устраивает, и, глубоко переживая горе, они готовы сделать все что угодно: влезть в долги, в кредиты, продать что-то, чтобы похоронить близкого человека», — рассказал эксперт, пояснив, что по закону место на кладбище должно предоставляться бесплатно.

Отсутствие госрегулирования приводит к тому, что с людей начинают вытягивать деньги и в медицинских учреждениях, которые выдают справку о смерти, навязывая дополнительный комплекс услуг. Некоторые похоронные дельцы даже начали открывать в моргах свои офисы.

«Одним организациям разрешают располагаться в больницах, другим нет. На это должна обращать внимание антимонопольная служба, но этого не происходит. Почему одним можно там сидеть и зарабатывать, а других не пускают? В результате начинается нездоровая конкуренция. Морги и судмедэксперты нужны только для того, чтобы выдать справку о причине смерти», — напомнил Кодыш.

Проблему баснословных поборов с родственников умерших может решить государственное регулирование сферы ритуальных услуг, уверен президент Союза похоронных организаций и крематориев России.

«Нам нужна, если хотите, госполитика, концепция развития похоронной отрасли, утвержденная правительством», — заключил он.

Ранее адвокат Виктория Данильченко предложила ограничить количество похоронных фирм в России. По ее мнению, необходимо разделить сферу на медицинскую, ритуальную, религиозную части.