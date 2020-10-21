Турист умер в Турции в день рождения

Бодрум, 21 октября. Празднование дня рождения в Турции для туриста из Великобритании закончилось смертью, сообщает издание Sabah.

Джон Алан Рэй отмечал 63-летие в курортном Бодруме, где европеец купил недвижимость. Мужчина решил искупаться в море, но по неизвестной причине его самочувствие резко ухудшилось.

Очевидцы вызвали туристу скорую помощь. Британца госпитализировали, но он скончался в больнице. Тело мужчины доставили в морг для установления причины смерти.

Напомним, в этом году отдыхающие из Великобритании пострадали в городе Мугла. Два туриста получили ранения после столкновения экскурсионного автобуса и маршрутки. Всего в Турции за последние три месяца в ДТП погибло 808 человек.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о трагических смертях россиян в Турции. Во время отпуска в Турции одна гражданка РФ попала под колеса микроавтобуса, а другая — утонула.