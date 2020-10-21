Прокуратура проверит баннеры о коронавирусе в Амурской области

Благовещенск, 21 октября. Глава фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов направил заявление в адрес прокурора Амурской области Руслана Медведева с просьбой проверить баннеры с социальной рекламой о коронавирусе. Об этом Антонов сообщил корреспонденту ФАН.

«На мой взгляд, это ненормально, потому что нагнетается ненужная истерия. А реклама на баннерах вводит в заблуждение», — отметил активист.

Он считает, что реклама с «могилами» и «кутьей» на поминках — это деструктивный способ донести до людей информацию о необходимости ношения масок.

«Очевидно же, что многие люди перенесут болезнь в бессимптомной или легкой форме. Поэтому необходимо делать акцент на то, чтобы беречь близких старшего поколения», — добавил Антонов.

Баннеры, установленные в Благовещенске, могут сеять панику. Это дополнительный стресс и психологическая нагрузка, подчеркнул глава «Гражданского патруля».

«Мы направили заявление в прокуратуру Амурской области с просьбой проверить баннер на соответствие действующему законодательству», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что установленные в Благовещенске баннеры с агрессивным призывом носить маски не понравились местным жителям. «Похоронные» мотивы на этой рекламе не только угнетают, но и не мотивируют использовать средства защиты.