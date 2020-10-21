Эксперт назвал Азербайджан и Армению важными союзниками России

Политолог Фархад Ибрагимов в беседе с ФАН рассказал, что Азербайджан и Армения одинаково дороги России. Он уверен, что терять обоих союзников нельзя.

Конфликт Азербайджана и Армении из-за территории Нагорного Карабаха до сих пор не утихает. Призывы мировых лидеров немедленно прекратить огонь не особо помогают. Гуманитарное перемирие в зоне карабахского конфликта, которое должно было вступить в силу, не соблюдается: стороны продолжают военные действия. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что режим прекращения огня должны контролировать страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США).

21 октября Сергей Лавров в Москве провел раздельные встречи с главами МИД Армении и Азербайджана. В МИД РФ отметили, что «в ходе переговоров обсуждались неотложные вопросы, связанные с реализацией ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта». Стороны также обсудили вопрос о создании условий для его «устойчивого урегулирования».

Российский политолог Фархад Ибрагимов в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, почему стороны не могут договориться и решить конфликт мирным путем, предположил, кому достанется Нагорный Карабах, а также назвал Россию и Азербайджан важными союзниками России.

Почему не соблюдается перемирие?

Ибрагимов считает, что ни Армения, ни Азербайджан не намерены отказываться от продолжения военной операции. Политолог объяснил, что конфликт продолжается, а перемирие прерывается, так как страны не могут окончательно договориться.

«У них нет желания найти какой-то компромисс, который позволил бы и Баку, и Еревану в конечном итоге реально сесть за стол переговоров и реально договориться по целому ряду пунктов», — уверен Ибрагимов.

Эксперт считает, что Ереван должен сделать первые шаги к примирению, так как именно под его контролем находятся эти территории.

«Азербайджанская армия успешно продвигается вглубь линии фронта, зашла очень далеко. <...>. Азербайджан уже вошел во вкус, он видит, что Армения сдаваться не собирается», — уверен политолог.

Также Фархад Ибрагимов отметил, что военные действия совершаются, потому что у армянской стороны нет желания добровольно вернуть районы, которые требует от Еревана Азербайджан.

«Никол Пашинян делает все возможное, чтобы никак не решать этот вопрос, его интересует больше замороженный статус-кво. Также отмечу, президент Армении Армен Саркисян обратился к странам НАТО, что уже вызывает много вопросов, так как НАТО никакого отношения к этому конфликту не имеет. Явно Саркисян заинтересован в поддержке Североатлантического альянса. Это очень странно. В эту организацию входит и Турция, обвиняемая Арменией в том, что она якобы вмешивается в армяно-азербайджанский конфликт», — сказал Ибрагимов.

Кому достанется Нагорный Карабах?

Также эксперт рассказал, что будет происходить с конфликтом дальше. Он отметил, что существует несколько сценариев. Первый подразумевает приостановку всех военных действий и возвращение к переговорному процессу. Ибрагимов заметил, что это в первую очередь выгодно Армении.

«Сейчас армянская сторона пытается настаивать на переговорах в Москве. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встречался с нашим Сергеем Лавровым, он пытается убедить российскую сторону в том, чтобы та оказала давление на Азербайджан, чтобы Баку прекратил любые военные действия», — считает политолог.

Второй сценарий предполагает, что военная операция будет завершена до 2021 года. В этом заинтересован и Азербайджан. Эксперт рассказал, кому в конечном итоге отойдет территория Нагорного Карабаха.

«Многие военные эксперты склоняются к этой мысли, что военные действия завершатся до конца года. Неизвестно, что будет с Нагорным Карабахом, хотя не исключается, что часть Карабаха вернется под контроль Баку. Но в силу географических особенностей этого региона, сложного рельефа и прочих других факторов, есть предположение, что Азербайджан все-таки этой цели достичь не сможет», — объяснил Ибрагимов.

Нейтралитет — это правильно

Политолог рассказал, что другим странам невыгодно вмешиваться в конфликт, в противном случае любое государство навлечет на себя радикальный выбор. Страны, в том числе и Россия, будут придерживаться нейтральной позиции. Ибрагимов объяснил, что Азербайджан и Армения являются союзниками РФ, они дороги стране в равной степени.

«Для нас равным образом дороги как Армения, так и Азербайджан. Армения остается союзницей России по блоку ОДКБ. Азербайджан — это реальный стратегический партнер на деле, относящийся к России очень тепло. Если Россия встанет на сторону Армении, она потеряет Азербайджан, если Россия встанет на сторону Азербайджана, то, следовательно, она может потерять Армению», — считает эксперт.

Политолог отметил правильность того, что Россия придерживается нейтралитета в конфликте. В заключение Ибрагимов назвал условие, при котором Москва безоговорочно вмешается в ситуацию.

«Если будут вмешиваться какие-либо посторонние государства, не имеющие к Южному Кавказу никакого отношения, тогда это будет уже четкий сигнал, тогда уже Россия не сможет не вмешаться. До этих пор Москва должна придерживаться нейтральной позиции», — подытожил Фархад Ибрагимов.

27 сентября 2020 года конфликт вокруг Нагорного Карабаха, продолжающийся между Азербайджаном и Арменией уже более 30 лет, разгорелся с новой силой. Страны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня, который был установлен в мае 1994 года. На территории Нагорного Карабаха продолжаются боевые столкновения.

Ранее Фархад Ибрагимов рассказывал, что Россия не будет задействовать свою армию ни при каких обстоятельствах и признавал, что вмешательство Москвы в конфликт, а также потеря хороших отношений с Кавказом, будут желанны для некоторых западных политиков.