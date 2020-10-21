Госдума одобрила ужесточение требований к чиновникам и сотрудникам ФСБ

Москва, 21 октября. Госдума в первом чтении приняла президентский законопроект, который запрещает сотрудникам Федеральной службы безопасности и органов внешней разведки иметь вид на жительство в другой стране, передает ТАСС.

Также запрет будет распространяться на военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих.

«Устанавливается запрет иметь вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства», — говорится в пояснительной записке.

Однако в том случае, если вид на жительство в иностранном государстве обусловлен решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности, то запрет действовать не будет.

На данный момент в федеральных законах «О Федеральной службе безопасности» и «О внешней разведке» прописаны лишь запреты на гражданство (подданство) иностранного государства.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении ставки НДФЛ в 15% на доходы более 5 миллионов рублей.