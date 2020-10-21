Путин назвал оправданными точечные меры по борьбе с коронавирусом

Москва, 21 октября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что точечные меры по борьбе с коронавирусом оправданы, сообщает пресс-служба Кремля.

«Точечные меры по борьбе с коронавирусом оправданы, они предпринимаются в контакте с бизнесом, кабмин анализирует ситуацию», — заявил президент РФ на встрече с членами правления «Российского союза промышленников и предпринимателей».

Кроме того, в ходе встречи Путин сообщил, что в России жестких и тотальных ограничений из-за коронавируса не планируется. Глава государства предложил бизнесу выработать корпоративные меры против коронавируса. Президент РФ призвал совершенствовать систему дистанционной работы в стране, отметив, что к ней есть еще много вопросов.

Кроме того, Путин заявил о необходимости развернуть вакцинацию по всей стране. Он призвал российский бизнес включаться в производство отечественной вакцины от коронавируса.