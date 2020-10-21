Путин подчеркнул важность водоснабжения Крыма для жителей, бизнеса и туристов

Москва, 21 октября. Решение проблемы обеспечения Крыма водой важно как для местных жителей, так и для бизнеса, и для туристов, приезжающих на полуостров, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Путин отметил, что при строительстве новых гостиниц, санаториев и других объектов отдыха этот вопрос имеет большое значение.

«Без воды, как известно, проекты подобного рода осуществлять, мягко говоря, трудно», — подчеркнул он.

Глава государства также напомнил, что еще в начале октябре распорядился подготовить предложения по надежному водоснабжению Крыма. После этого кабмин представил решения проблемы и список источников поэтапного финансирования в объеме почти 50 млрд рублей. В связи с этим президент поручил Хуснуллина подробно доложить, что именно, в какие сроки и где будет реализовано.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия решит проблему с водоснабжением Крыма самостоятельно, чтобы ни от кого не зависеть.