Путин объяснил рост смертности от коронавируса

Москва, 21 октября. Рост смертности от коронавируса связан в том числе с более тщательной фиксацией причин смерти, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Смертность в РФ от коронавируса подросла по сравнению с весной, но это связано с тщательной фиксацией причин», — заявил президент РФ на встрече с членами правления «Российского союза промышленников и предпринимателей».

Президент РФ также отметил, что общая смертность упала почти в два раза по сравнению с весной. Глава государства назвал это основным показателем состояния системы здравоохранения.

Ранее вирусолог Вадим Покровский назвал эффективный способ уменьшить смертность от COVID-19 в России. Академик РАН считает, что российские граждане стали пренебрегать мерами предосторожности от коронавируса. Самый эффективный способ уменьшить количество новых случаев заражения COVID-19 — посадить граждан на самоизоляцию, отметил эксперт. Однако крайняя мера может быть заменена ужесточением масочного режима.