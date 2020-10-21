Путин призвал бизнес включаться в производство вакцины от COVID-19

Москва, 21 октября. Президент РФ Владимир Путин призвал российский бизнес включаться в производство отечественной вакцины от коронавируса.

«Я обращаюсь в данном случае к предпринимателям, которые занимаются этим видом деятельности, — пошире включаться в эту работу и обеспечить необходимое количество производимой российской вакцины», — сказал президент на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).