Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика
  /  Обновлено: 

Путин призвал бизнес включаться в производство вакцины от COVID-19

61

Путин призвал бизнес включаться в производство вакцины от COVID-19Москва, 21 октября. Президент РФ Владимир Путин призвал российский бизнес включаться в производство отечественной вакцины от коронавируса.

«Я обращаюсь в данном случае к предпринимателям, которые занимаются этим видом деятельности, — пошире включаться в эту работу и обеспечить необходимое количество производимой российской вакцины», — сказал президент на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Глава государства также обратил внимание, что оборот вакцины от COVID-19 на мировом рынке оценивается в 100 млрд долларов.

«Это хороший бизнес и гуманитарная составляющая», — добавил он.

Путин призвал бизнес включаться в производство вакцины от COVID-19

Новости партнеров