Москва, 21 октября. Некоторые представители либеральной общественности и зарубежные СМИ утверждают, что известный блогер Алексей Навальный якобы является «оппозиционным политиком». Издание «Сенсаций.нет» провело исследование, результаты которого развенчали легенду о Навальном.

В действительности деятельность данного персонажа не имеет ничего общего с политикой, так как он не связан с органами государственной власти, поэтому не способен влиять на функционирование государства. Кроме того, у Навального нет партии, программы и стратегии, а значит он не может называться политиком.

При этом либеральная общественность и некоторые СМИ пытаются увенчать Навального лаврами «политика», однако человек, который дважды обманул своих сторонников не достоин такого звания. Именно это произошло в 2018 году в ходе президентских выборов. Навальный неоднократно призывал голосовать за себя, однако имел судимость и прекрасно знал, что по закону он не может быть зарегистрирован кандидатом.

После отказа в регистрации он призвал своих сторонников не ходить на выборы и регистрироваться в качестве независимых наблюдателей. Прямо перед днем голосования более четырех тысяч независимых наблюдателей, говоря на языке сотрудников признанного в России иноагентом ФБК, «шваркнули» и «кинули», так как регистрироваться предлагалось от газеты «Левиафан», которой на тот момент уже не существовало более шести месяцев, о чем Навальный прекрасно знал.

Подобные проколы блогера абсолютно не расстраивают, поэтому он пытается продолжать свою деятельность, выдвигая странные «программы» с популистскими заявлениями. При это остается открытым вопрос, откуда Навальный возьмет деньги на реализацию своей «политической программы». Навальный является учредителем некоммерческой организации, которая занимается выпуском видеороликов. Сам блогер — ведущий в этих видеороликах. Подобная деятельность не может приносить доход, которого будет достаточно для реализации политических амбиций.

Зарубежные СМИ активно поддерживают миф о том, что Навальный является неким «оппозиционным политиком», однако в действительности он обычный видеоблогер. Подобные усилия иностранных журналистов свидетельствуют о том, что Навальный пользуется финансовой и информационной поддержкой со стороны западных спецслужб, которые пытаются сделать из блогера «политическую фигуру мирового масштаба».

Кроме того, необходимо напомнить, что основными видами деятельности ФБК является издательская деятельность, а также сбор общественного мнения и бухгалтерский учет. Судя по всему, деятельность библиотек, архивов и музеев можно считать за политическую. При этом по факту, Навальный даже не возглавляет ФБК, который активно финансируется западными покровителями блогера.