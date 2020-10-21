Путин призвал развернуть вакцинацию по всей стране

Москва, 21 октября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо разворачивать вакцинацию против коронавируса по всей стране, сообщает пресс-служба Кремля.

«Появились препараты, медикаменты, вакцина появляется, и генеральный путь этой борьбы – это продолжение тестирования, соблюдение мер предосторожности и, конечно, вакцинация. Надо разворачивать эту вакцинацию по всей стране», — заявил глава государства на встрече с членами правления «Российского союза промышленников и предпринимателей».

Российская вакцина «Спутник V» от коронавируса была зарегистрирована 11 августа и стала первой в мире. Производить новую российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» будут пять организаций: АО «Р-Фарм», завод «Биннофарм, АО «Генериум», «Биокад», и НИЦ им. Гамалеи.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщил, что ситуация с пандемией коронавируса в России станет управляемой в течение 10-12 месяцев, а поможет в этом массовая вакцинация. Он также подчеркнул, что уже через месяц количество выпускаемой вакцины увеличится до миллионов доз, в результате чего появится возможность в течение 9-12 месяцев провакцинировать почти 70% населения России.