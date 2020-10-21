Путин заявил, что России не грозит жесткий локдаун из-за пандемии

Москва, 21 октября. Власти РФ не планируют жестких ограничительных мер на фоне пандемии, у правительства нет таких планов, заявил президент РФ Владимир Путин.

«По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать, и у правительства нет планов этого делать», — отметил глава государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Путин подчеркнул, что сейчас появились препараты, медикаменты и вакцина от COVID-19.

«Генеральный путь этой борьбы – это продолжение тестирования, соблюдение мер предосторожности и, конечно, вакцинация. Надо разворачивать эту вакцинацию по всей стране», — добавил он.

По последним данным, в России с начала пандемии было зафиксировано более 1,47 млн случаев COVID-19, 1 096 560 из них полностью выздоровели, 24 952 скончались.