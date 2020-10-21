МВД Грузии пообещало сделать максимум для освобождения заложников в Зугдиди

Тбилиси, 21 октября. Сотрудники МВД Грузии сделают все возможное для того, чтобы как можно скорее освободить заложников в банке в Зугдиди. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Мы имеем дело с тяжелейшим случаем. Министерство делает все для защиты здоровья и безопасности граждан и для их скорейшего освобождения», — сообщили в МВД.

Кроме того, ведомство призвало СМИ не транслировать спецоперацию. МВД раскритиковало решение телекомпании «Мтавари» показать в прямом эфире захватчика и заложника.

Ранее стало известно, что преступник захватил 19 заложников в здании банка в городе Зугдиди и требует 500 тысяч долларов. По предварительным данным, он вооружен и держит в руках гранату без чеки. Позже сообщалось, что полиция освободила пятерых заложников.