Экс-ведущий «Холостяка» прокомментировал свое увольнение

Москва, 21 октября. Бывший ведущий шоу «Холостяк» Петр Фадеев прокомментировал свое увольнение, передает «Телепрограмма».

Петр Фадеев вел шоу «Холостяк» с 2013 года. За это время он помог найти невест Тимуру Батрутдинову, Алексею Воробьеву, Егору Криду и другим женихам. 21 октября стало известно, что Фадеев покидает проект. Вместо него ведущим будет белорусский шоумен Дмитрий Кохно.

Журналист издания дозвонился Фадееву и спросил причину увольнения. Тот вежливо ответил, что вопрос лучше задать пресс-службе канала ТНТ, где выходит шоу. Сам Фадеев признался, что не обиделся на канал из-за увольнения.

«Ну вы не расстроились?» — спросил журналист.

«Нет. Все нормально», — ответил ведущий.

Восьмой сезон «Холостяка» стартует весной 2021 года. Женихом на проекте выступит Тимур Юнусов, известный как рэпер Тимати. Примечательно, что новому ведущему, Дмитрию Кохно, ранее предлагали поучаствовать в проекте в качестве жениха, но он отказался, так как уже выбрал невесту.

Ранее актриса Агата Муцениеце пошутила, что пыталась попасть на новое шоу «Холостяк». Актриса встретилась со своей подругой в московском ресторане. На встречу знакомая Муцениеце пришла в откровенном платье. Она заверила, что выбрала наряд для кастинга нового сезона «Холостяка». Актриса пошутила, что тоже ходила на кастинг, но ее не взяли.