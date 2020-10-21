Украинские депутаты прибыли в Донбасс, где их не ждали

Самым обсуждаемым событием на Украине стал визит депутатов правящей партии «Слуга народа» в Донбасс. Местные эксперты признали — поездка может быть реально полезна для понимания парламентариями ситуации на линии разграничения. Однако она не способна ни принести в регион твердый мир, ни улучшить имидж «слуг» в глазах местных жителей. Депутатов в Донбассе, как оказалось, не ждали, передает корреспондент ФАН из Киева.

21 октября 120 нардепов Рады от «Слуги народа» отправились в Донбасс — разумеется, на подконтрольную Киеву территорию. Поскольку, решись они сунуться на территории неподконтрольные, то рисковали бы немедленно попасть в тюрьму или просто быть побитыми. В самой партии отметили, что это добровольная поездка (пусть и по настоянию президента). Часть депутатов не поехала в Донбасс по состоянию здоровья — болеют или недавно переболели коронавирусом, другие — заняты на выборах.

Находиться в Донбассе народные избранники планируют в течение двух дней. Для того чтобы лучше прочувствовать обстановку в прифронтовой зоне, депутаты в Константиновке разделились на небольшие группы по 10-12 человек. Такими составами они поехали по военным бригадам ВСУ на места дислокации, где и запланировали переночевать. По замыслу организаторов, депутатские группы должны быть «растянуты по всей линии фронта», чтобы охватить и Донецкую, и Луганскую области.

Нардепы отправились в Донбасс на комфортном современном поезде «Интерсити», откуда многие из них постили фоточки в соцсетях. Правда, сразу уже на месте их ждало первое испытание. Около вокзала в прифронтовой Константиновке депутатов во главе с Давидом Арахамией плотным кольцом окружили десятки националистов — представителей группировки «Нацкорпус». Они начали «предъявлять депутатам» за визит в Донбасс.

В итоге «слугам народа» пришлось, напрягая глотки, пообщаться с «рядовыми избирателями». Националисты спрашивали — почему депутаты намерены сократить число военных на линии разграничения, почему солдатам ВСУ запрещено «отвечать» на обстрелы? А также — почему украинских военных, которые подрываются на минах, не включают в число боевых потерь?

По свидетельству очевидцев, Арахамия и его коллеги держались достойно, объясняли все «на пальцах» (например, что обстрелы провоцируют в том числе и военные ВСУ). В итоге националистам пришлось прекратить дискуссию, которую они проиграли всухую.



Далее депутатов, многие из которых выглядели слегка напуганными после беседы с радикалами, рассадили по минивэнам и военным броневикам и отправили в военные части. Украинские эксперты крайне неоднозначно отреагировали на сам факт этой поездки.

По мнению киевского публициста, уроженки Горловки Олеси Медведевой, поездка «слуг» в прифронтовую зону заранее обречена на провал, потому что им нечего сказать местным жителям.

«Меня, как уроженку Донбасса, откровенно оскорбляет одно — господа политики едут посмотреть на нас как в какой-то зоопарк! Неужели политикам не стало понятно за шесть лет войны, что именно происходит в Донбассе?! У людей отобрали право обучать своих детей на том языке, на котором они хотят. Более того — у жителей Донбасса власти забрали право голосовать за тех политиков, за которых они хотят. Вроде бы всем также понятно, что переселенцы, которые приезжают с неподконтрольных Киеву территорий, испытывают постоянные тяготы и дискриминацию на «материковой» Украине», — заявила Медведева в ходе брифинга в Киеве.

«Тысячи пенсионеров из ЛДНР, которым никто не помогает, едут сюда, в центральную Украину, чтобы получить хотя бы какие-то копейки, которые должно им государство. Но из-за ужасной работы украинских КПП они умирают десятками прямо на границе! А депутаты рассказывают им, что основное достижение Украины в плане помощи — это телеканал «Дом», вещающий на Донбасс, — констатировала эксперт. — Поэтому мне абсолютно непонятно, зачем, с какой целью депутаты правящей фракции едут на подконтрольные территории? Для того, чтобы себя «закапывать»?!»

Медведева посоветовала местным жителям, которые случайно увидят президента Украины Владимира Зеленского или его «слуг» в ходе поездки, сказать им в глаза, что они думают на самом деле.

«Сколько можно не уважать жителей Донбасса? Сколько можно не уважать русскоязычных украинцев? Относиться к ним как к людям третьего сорта? Депутаты десятки раз обещали людям прекратить войну и не сделали это! — заметила Медведева. — Теперь они говорят о создании какой-то особой экономической зоны в Донбассе — о чем это вообще? По идее, они могут в ходе поездки сказать честно: «У нас тупик в переговорах и по Минским соглашениям, и по «нормандскому формату». Но нет, они скажут местным жителям: «У вас все хорошо, мы построили вам пешеходный мост и 100 метров дороги». Теперь радуйтесь и кричите «Слава Украине»! И приходите жить к нам, на «материковую» Украину!»

Несколько советов народным избранникам, отправившимся на линию фронта, дал известный на Украине аналитик и блогер Александр Скубченко.

«Вот несколько советов нардепам, как вести себя, если они встретят в Донбассе местных. Говорите с ними только на державной мове. Помните, что вы депутаты. И никаких мовных поблажек! Если к вам обратятся на «языке агрессора», вспомните, как на вашем месте ответила бы [Лариса] Ницой (известная киевская националистка. — Прим. ФАН). Жаль, кстати, что вы не взяли ее с собой, — заявил Скубченко. — Если увидите руины, разрушенное жилье, услышите упреки от людей в том духе, что «Зеленский обещал здесь «город-сад» построить и ничего не сделал», спокойно отвечайте: «Вы сами этого хотели, пусть Россия вам тут все восстанавливает, а мы вам ничего не должны».

Впрочем, считает аналитик, в идеале нардепам стоит избегать встреч с местным населением, как это делает президент Зеленский, и сразу ехать к военным.

«Ни в коем случае не интересуйтесь у солдат, каким преступным путем и у кого из местных они «отжали» жилье, чтобы пожить в нем самим. Они же «сами этого хотели», не забывайте. В общем, ведите себя так же, как и в Киеве, — наплевательски к Донбассу и тем, кто там живет. Не стоит опускаться до лицемерного сожаления к местным. И уж тем более рассыпаться перед ними в красивых обещаниях. Вам ведь потом еще перед [экс-президентом Украины Петром] Порошенко оправдываться, что «зрады не было». А вообще — вы со своим Зеленским уже достали пиариться на Донбассе! Это вам не аттракцион! Сделали бы уже хоть что-то для людей, пока же — одни пустые обещания и громкие слова», — заключил Скубченко.

Публицист-радикал Юрий Бутусов призвал депутатов помнить не только о том, что 62% украинцев выступают за скорейшее окончание войны в Донбассе, но и о том, что «украинская армия пользуется самым высоким доверием в обществе».

«Армия — тот самый фундамент, на котором сегодня стоит государство. Бойцы на фронте — это единственная «красная линия», о которой власти постоянно нужно помнить. Мой совет: хотите выглядеть достойно — езжайте на Светлодарскую дугу, в район Троицкого и Мироновского, где в последнее время были обстрелы. Не приезжайте на тыловые базы для показушного обеда в аэропорту Мариуполя. Такие фотосессии уважения у солдат давно не вызывают, — заявил Бутусов. — Затем езжайте под Горловку — пройдитесь по передовой, по траншеям. Езжайте туда, где на позициях солдаты и командиры, которые на войне с 14-го года, они — «стержень армии».

Бутусов посоветовал депутатам поговорить с силовиками о том, как они относятся к перемирию и к приказу №340, по которому им платят премии за отсутствие ответного огня.

«А на позициях, кстати, посмотрите на результаты своей депутатской работы — в каких условиях живут воины? Не спрашивайте, а посмотрите сами, как обустроен быт. Зайдите на кухню, в туалет. Есть ли где-то железобетонные укрытия и блиндажи на случай обстрела? Ездят ли они на волонтерских машинах или на технике, которую благодаря вашей работе им дало государство? Сколько у них на позициях тепловизионных биноклей, лазерных дальномеров и прицелов? И сколько дронов закупило для них государство? Посмотрите в глаза бойцам — это благодаря им Украину еще уважают в мире, благодаря им ее лидеров принимают в мировых столицах, дают помощь и кредиты. Подумайте, что вы сделали для них в реальности, чтобы солдаты сами подходили пожать вам руку?» — перечислил публицист-радикал.

Впрочем, по информации СМИ, сопровождающие депутатов в поездке военные ВСУ в Донбассе оказались крайне недовольны приездом нардепов на линию разграничения. Оказалось, что солдаты регулярно смотрят телевизор и знают, что в рядах партии была выявлена вспышка коронавируса.