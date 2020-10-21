Бледанс рассказала о скромных зарплатах артистов театра

Москва, 21 октября. Российская актриса Эвелина Бледанс заявила, что у многих артистов в театрах небольшая зарплата. Об этом она рассказала в интервью изданию Teleprogramma.

Ранее актриса Кристина Асмус сообщила СМИ, что в театре ей платят меньше 22 тысяч рублей. Но даже при такой скромной зарплате она не собирается уходить из театра.

Эвелина Бледанс согласилась с Асмус, отметив, что сама никогда не работала в государственном театре.

«У меня огромное количество коллег, которые действительно трудятся примерно за такую плату. Понятно, что звездам дают надбавку, но базовая сумма такая», — прокомментировала Бледанс.

Сама Бледанс зарабатывает больше — она работает в антрепризе. То есть актриса изначально обсуждает с продюсером шоу свой гонорар. Соответственно, ее заработки выше, чем в театре.

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