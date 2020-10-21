Адвокат предложила ограничить количество похоронных фирм в России

Санкт-Петербург, 21 октября. Количество похоронных фирм на рынке ритуальных услуг в России необходимо ограничить. Такое предложение озвучила на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» адвокат, преподаватель международно-правового факультета МГИМО, председатель собственной московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко, передает корреспондент ФАН.

В ходе дискуссии эксперты обсудили законопроект, регулирующий похоронные услуги.

«На сегодняшний день очень важно, чтобы похоронный бизнес был построен в соответствии с законодательством. Будем честны, сегодня никто этот закон не применяет на практике», — заявила Данильченко.

Адвокат рассказала, какие коррективы, по ее мнению, необходимо внести в документ.

«Проект Минстроя и новый проект законов о похоронном деле должны установить учреждение федерального органа, разграничить полномочия обязанностей между региональными и федеральными властями. Нужно распределить похоронную сферу на медицинскую, ритуальную, религиозную части. Было бы правильно установить ограничение по количеству участников рынка ритуальных услуг», — сказала она.

По мнению Данильченко, необходимо, чтобы данный бизнес велся в соответствии с законом и обосновывал все свои действия.

«На сегодняшний момент у этого бизнеса нет даже четко установленного ценообразования. Есть какие-то агенты, которые действуют вне рамках законодательства», — сообщила специалист.

Ранее в России предложили праздновать вместо Хэллоуина День работника похоронной отрасли.