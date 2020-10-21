Баку заявил о решимости отстаивать свою позицию по Карабаху

Москва, 21 октября. Баку настроен на решительное отстаивание своей позиции по нагорнокарабахскому конфликту. Об этом заявил посол Азербайджана в Москве по итогам рабочего визита в российскую столицу главы азербайджанского МИД Джейхуна Байрамова, передает ТАСС.

По словам Бюльбюль-оглы, лидеры двух стран еще не готовы провести встречу друг с другом, чтобы обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе, хотя ранее и выразили к ней готовность.

«Как отметил наш президент, такое приглашение получено не было. И, по-моему, ситуация еще не созрела», — сообщил он.

Азербайджанский посол отметил, что армянская сторона демонстрирует «деструктивность в подходах», поэтому говорить о встрече еще рано. Но, если подобная инициатива будет проявлена, то она будет рассмотрена «должным образом».

«Общественность, конечно же, будет проинформирована», — добавил Бюльбюль-оглы.

Также он подчеркнул, что Азербайджан настроен на решительное отстаивание своих интересов в нагорнокарабахском конфликте.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан страны взять в руки оружие и встать на защиту Родины.