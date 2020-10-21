Путин поздравил Михалкова с юбилеем по видеосвязи

Москва, 21 октября. Президент РФ Владимир Путин поздравил режиссера Никиту Михалкова с 75-летием по видеосвязи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Я Вас надолго не задержу, у вас сегодня наверняка будет сложный день, но не могу не поздравить вас – даже хотя бы в такой форме, модная сегодня форма онлайн, но все-таки напрямую, я хотел именно увидеть вас и поздравить вас с вашим юбилеем», — сказал Путин.

Глава государства пожелал режиссеру здоровья, отметив, что это наиболее актуальное пожелание в текущих условиях. Кроме того, Путин пожелал Михалкову творческого долголетия.

Президент РФ сообщил, что подписал указ о награждении Михалкова звездой Героя Труда. Путин добавил, что за каждым шагом вперед стоит огромный труд режиссера, а также талант.

Михалков — народный артист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», трижды лауреат Государственной премии РФ и премии Ленинского комсомола. В 1998 году он стал председателем Союза кинематографистов России, а в 2017 — художественным руководителем собственного Центра театра и кино. В 1994 году он получил престижную премию американской киноакадемии «Оскар». Ранее режиссер признался, что оставил статуэтку в неизвестной машине.