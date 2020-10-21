Названы негативные последствия длительного ношения перчаток

Долгое ношение перчаток и частое использование антисептиков вредит коже рук. Об этом в комментарии ФАН заявила врач-дерматолог Ирина Скорогудаева. Специалист перечислила негативные последствия долгого ношения перчаток.

Ранее главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов заявил, что ношение перчаток стало неэффективной мерой борьбы с распространением коронавирусной инфекции, так как многие неправильно используют это средство индивидуальной защиты (СИЗ). По его мнению, более эффективный способ борьбы с передачей вируса — обработка рук антисептиками. Перчатки же не все умеют правильно использовать и утилизировать.

«Кто-то их снимает и кладет в карман, чтобы потом снова надеть. Это создает дополнительные риски инфицирования», — приводит цитату Чуланова «Интерфакс».

Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева указала на обратную сторону долгого ношения перчаток. Доктор обратила внимание, что частое использование этого СИЗ может привести к нарушению баланса кислотной среды кожи рук.

«Длительное пребывание в перчатках сказывается: у вас мокнет рука и эта влага, которая скапливается между резиновой перчаткой и кожей, разбавляет ионы кальция», — сказала Скорогудаева в комментарии Федеральному агентству новостей.

В результате долгого ношения перчаток у человека начинают потеть ладони. Этот процесс, отметила дерматолог, губит баланс кислой среды.

«Происходит гипергидратация, выработка жидкости, разбавление pH, — и тут начинается внедрение бактериальной флоры. Кислая среда убивает все бактерии на поверхности кожи. Если рука постоянно мокнет, кислотность не успевает наработаться: она создается потовыми и сальными железами», — сказала врач.

Негативно сказывается на состоянии рук и разбавление ионов кальция, к которому приводит длительное пребывание в перчатках, добавила специалист. При этом, отметила Скорогудаева, вредит коже и частое использование антисептиков.

«Антисептик тоже вызывает разрушение липидов эпидермиса. Зависит это от того, как часто его использовать. Но, в принципе, если вы два-три раза использовали антисептик, то по большому счету это будет лучше, чем перчатки. А эффективность лучше у антисептика, чем у перчаток», — резюмировала врач.

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