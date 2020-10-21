Фридман объяснила отказ Моисеева от помощи Пугачевой

Москва, 21 октября. Ляна Фридман объяснила отказ Бориса Моисеева от помощи Аллы Пугачевой, передает «Собеседник.Ru».

Бизнесвумен Фридман поведала, что сейчас Моисееву стало хуже.

«Боря никак не может оправиться после перенесенного инсульта, – рассказывает Ляна. – Но в последние четыре-пять месяцев ему стало хуже. Он лежачий. Но, слава Богу, до туалета и ванны доходит. В настоящее время Борис действительно плохо себя чувствует», — рассказала Фридман.

Она отметила, что регулярно общается с помощником певца и спрашивает о его здоровье. Фридман вспомнила, что в последние годы перед инсультом Моисеев много работал на концертах и съемках. Вероятно, это пагубно сказалось на его здоровье, хотя певец пристально за ним следил.

Фридман не знает, почему Моисеев отказался от помощи Примадонны, но у нее есть своя версия произошедшего.

«Я знаю точно, что Алла Борисовна вначале ему очень помогала, вела его. Но в последний раз, когда она предложила помощь, Боря отказался. Наверное, как и все артисты, он не хочет, чтобы его видели беспомощным и больным», — рассказала Фридман.

Ранее Ляна Фридман рассказала, что после потасовки с Бари Алибасовым попала в больницу. Как оказалось, после потасовки с шоуменом у его экс-возлюбленной парализовало правую сторону лица. Она долго восстанавливалась в санатории в Кисловодске.