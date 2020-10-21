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Корчевников показал предсмертное фото протоиерея Смирнова

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Корчевников показал предсмертное фото протоиерея Смирнова

Москва, 21 октября. Телеведущий Борис Корчевников показал предсмертное фото протоиерея Димитрия Смирнова, который скончался на 69 году жизни. Последний снимок служителя РПЦ опубликован в Instagram Корчевникова.

«Последнее», — подписал фото Корчевников.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Последнее

Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov)

На снимке Смирнов запечатлен в инвалидной коляске в храме. Он улыбается в камеру и выглядит радостным.

О смерти Смирнова стало известно в среду, 21 октября. В пресс-службе РПЦ сообщили, что причиной смерти протоиерея стали хронические заболевания. Ранее Смирнов перенес коронавирусную инфекцию, которая могла подорвать его здоровье. Отпевание протоиерея Смирнова состоится в храме Христа Спасителя 23 октября.

Депутат Госдумы, активный деятель РПЦ Виталий Милонов в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что главной заслугой отца Димитрия было умение ярко, используя запоминающиеся образы, рассказать о важных вещах.

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