Елена Панина: Треть американцев мечтают об авторитаризме

Влиятельный американский журнал Foreign Policy опубликовал статью профессоров Чикагского университета Майкла Альбертуса и Пенсильванского университета Гая Гроссмана. Оба они провели исследование, результаты которого неприятно поразили ученых. Оказалось, что в США растут настроения в пользу установления в стране авторитаризма.

31% опрошенных нами в июле этого года считают приемлемым нахождение на руководящем посту сильного лидера, которому не нужно считаться с Конгрессом США и думать о перевыборах, констатировали Альбертус и Гроссман. Иными словами, так думает треть американцев. А если их поставят перед фактом, то, возможно, сторонников авторитарного строя наберется больше половины. Это тревожные тенденции не только для Соединенных Штатов, но и всего мира.

Конечно, даже будучи формально демократическим государством, США ведут экспансионистскую политику, развязывают войны и устраивают цветные революции. Однако их хотя бы немного сдерживает необходимость следовать собственной риторике о правах человека и демократии, поддерживать имидж «лидера свободного мира». Если Вашингтон перестанет придерживаться этих норм и правил для внутреннего пользования, то что говорить тогда о его действиях во внешнем мире?

США могут стать диктатурой, которой до сих пор свет не видывал, учитывая их огромные возможности. Процесс трансформации не будет одномоментным, первой поменяется риторика, появится агрессивная тоталитарная лексика. Этот вариант нужно держать в уме и России. Надо начинать думать об ответных мерах. И начать с разработки нового словаря и нового понятийного аппарата, чтобы уметь четко и быстро формулировать наши национальные интересы в мире, где отомрут прежние идеологии.