Апокалиптический сериал «Батя» снимают в Якутии

Якутск, 21 октября. Съемки необычного сериала «Батя» проходят в Якутии, пишет Deita.ru со ссылкой на создателя проекта актера Дмитрия Юрченко.

Артист театра имени Пушкина в Якутске Юрченко снимает сетевой сериал своими силами. В некоторых эпизодах принимают участие непрофессиональные актеры. По сюжету главный герой перемещается во времени и пространстве.

Действие сериала происходит во время апокалипсиса. Юрченко предлагает жителям Якутии принять участие в съемках новых эпизодов.

Ранее сообщалось, что 8 ноября выходит второй сезон детективного сериала «Метод». В первом сезоне главные роли исполнили Константин Хабенский и Паулина Андреева.