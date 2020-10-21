Пашинян призвал армян с оружием в руках встать на защиту Родины

Ереван, 21 октября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан страны взять в руки оружие и встать на защиту Родины. Обращение к народу он опубликовал в Facebook.

«Сегодня на фоне позиции Азербайджана бороться за права нашего народа — значит, в первую очередь, взять в руки оружие и отправиться на защиту Родины», — сказал Пашинян.

Он поручил главам госструктур и органам местного самоуправления сформировать добровольческие отряды под общим руководством начальника Генштаба Вооруженных сил Армении. Пашинян призвал бизнесменов и студентов из Нагорного Карабаха незамедлительно вернуться в Степанакерт, влиться в ряды добровольцев и действовать под командованием Генштаба.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет. Регион вышел из Азербайджанской ССР еще в 1988 году, тогда и начались столкновения.

В очередной раз ситуация обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга во взаимных провокациях и перешли к обстрелам. В ночь с 9 на 10 октября в Москве состоялись многочасовые переговоры, в ходе которых Баку и Ереван заключили перемирие. Стороны договорились прекратить огонь, провести обмен пленными и телами погибших. Но обстрелы вскоре вновь возобновились.

Вторая попытка ввести режим тишины была предпринята с полуночи 18 октября, но военные с обеих сторон продолжают заявлять о новых нарушениях.