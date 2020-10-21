Законопроект о повышении НДФЛ для богатых россиян принят в первом чтении

Москва, 21 октября. Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении ставки НДФЛ в 15% на доходы более 5 млн рублей, пишет ТАСС.

Планируется, что повышение ставки НДФЛ с 13 до 15% вступит в силу с 1 января 2021 года. Авторы документа отмечали ранее, процесс увеличения налога будет автоматизирован, поэтому это не повлечет увеличения нагрузки на налоговые службы и на самих плательщиков.

Средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями. По прогнозам Минфина, эта мера сможет привлечь в бюджет дополнительные 60 млрд рублей в год, уточняет НСН.

Как сообщалось ранее, данный законопроект был составлен после поручения президента РФ Владимира Путина. Глава государства предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год.

По мнению главы государства, решение повысить НДФЛ для богатых россиян нравственно обосновано,

«Еще одно решение в сфере налоговой политики, которое я считаю справедливым и нравственно обоснованным», — подчеркнул он.



