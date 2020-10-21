Врач назвал необычный способ защититься от коронавируса в магазине

Москва, 21 октября. Очереди в магазинах несут особую опасность во время пандемии коронавируса, поэтому для своей защиты можно поставить позади себя тележку с продуктами, увеличив таким образом социальную дистанцию. Об этом рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок, пишет News.ru.

По словам эксперта, этот прием позволит защитить себя от нарушителей социальной дистанции в супермаркетах, а другие покупатели не смогут подойти вплотную.

Однако ручки продуктовых тележек представляют наибольшую опасность во время пандемии, поэтому после контакта с ними нужно сразу же продезинфицировать руки антисептиком.

«Этого правила также следует придерживаться после оплаты покупки — не только наличными, но и при помощи карты. Ведь в последнем случае человеку зачастую приходится вводить пин-код на терминале», — добавил Болибок.

Также иммунолог подчеркнул, что дезинфекцию рук лучше проводить перед тем, как убирать покупки в пакет, поскольку это снизит количество вирусных частиц на товарах. Несмотря на это, по приходу домой упаковки все же стоит протирать антибактериальной салфеткой или мыть с мылом.

Ранее телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово!» рассказала о важности приема витамина D во время пандемии коронавируса. По ее словам, у пациентов с коронавирусом дефицит витамина D приводит к тяжелому течению болезни.

За последние сутки медики выявили 15 700 новых случаев COVID-19 в 85 регионах России. В целом с начала пандемии в России зафиксировали 1 447 335 случаев коронавируса.