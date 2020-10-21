Выплаты на детей в РФ: кому начислят автоматически, дадут ли 10 тыс. рублей

Новые меры поддержки семей с детьми предусмотрены в России в 2021 году. В частности, Госдума на полгода — до 1 марта 2021 года — продлила автоматическое начисление выплат на первого и второго ребенка. Кроме того, рассматривается вопрос об увеличении суммы материнского капитала, который теперь дают при рождении первенца. В повестке также остается тема третьей поддерживающей выплаты в 10 тысяч рублей, наподобие той, которую получили родители детей до 16 лет в июне и июле 2020 года.

Кому выплаты будут начислены автоматически

Госдума продлила до 1 марта 2021 года беззаявительный характер получения ежемесячных выплат на первого и второго ребенка. Законопроект, предусматривающий льготный порядок получения детских пособий, был принят сразу в трех чтениях.

По мнению законодателей, это решение поможет лучше защитить социальные права семей с детьми, а также будет способствовать нераспространению коронавирусной инфекции.

Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка предназначены для поддержки семей с невысоким уровнем дохода. Пособие выплачивается, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух региональных прожиточных минимумов. На время пандемии COVID-19 продление таких выплат происходило автоматически. Однако в октябре действие этой льготы закончилось, и родителям снова потребовалось подавать документы в органы соцзащиты и в Пенсионный фонд. Теперь льготный беззаявительный период выплаты пособия продлен еще на полгода.

Ранее Правительство РФ одобрило выделение в 2020 году дополнительных средств из Резервного фонда для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. Выплаты были введены в марте для ряда семей, попавших в связи с пандемией в сложную ситуацию.

Новое о материнском капитале

СМИ сообщают, что размер материнского капитала в 2021 году может быть увеличен на 3,7%. Предполагается, что выплата на первого ребенка может составить 483 882 рубля, что примерно на 20 тыс. руб. больше, чем в 2020 году. Согласно предложению, сумма маткапитала на второго ребенка может составить 639 432 рубля, если семья не получала капитал на первенца размером в 155 550 рублей.

Материнский капитал можно направить на пять целей: образование ребенка, улучшение жилищных условий семьи, реабилитация детей-инвалидов, накопительная пенсия матери, а также ежемесячная выплата на детей до трех лет для семей со среднедушевым доходом, не превышающим двух прожиточных минимумов.

Дадут ли новые 10 тысяч рублей на ребенка

Вопрос о третьей выплате по десять тысяч рублей на детей до 16 лет обсуждается с июля. Многие ждали, что в августе такая выплата последует. Была подана соответствующая петиция, в Госдуме находятся на рассмотрении законопроекты, предусматривающие такую меру поддержки семей с детьми. Однако окончательное решение на этот счет пока не принято.

В июне и июле 2020 года эти выплаты были обусловлены локдауном — вынужденной остановкой многих предприятий из-за карантинных ограничений в связи с пандемией COVID-19. Осенью 2020 года ситуация по коронавирусу в России далека от благополучной, однако об остановке деловой жизни речь пока не идет.

Напомним, в июне 2020 года государство выплатило по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет, в июле — на всех детей до 16 лет. Родители детей до трех лет дополнительно получили по 15 тысяч рублей.

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