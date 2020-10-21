В ЛНР ответили на условия Киева по интеграции Донбасса

Сдаваться Киеву ДНР и ЛНР не собираются, для этого нет никаких оснований, а механизмы защиты интересов жителей Донбасса украинские власти всячески отвергают. Об этом в комментарии ФАН заявил официальный представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе на минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Условия интеграции

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук назвал четыре условия для достижения мира на юго-востоке страны. Он отметил, что необходимо принять законы о реинтеграции региона.

«Это огромный массив документов, включающий в себя периоды до и после войны, в частности период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти», — заявил Кравчук.

Украинский политик добавил, что процесс реинтеграции Донбасса в состав Украины является комплексным и должен состоять из четырех пунктов. Речь идет о прекращении военных действий, проведении выборов в ДНР и ЛНР, формировании там исполнительной власти, а также принятии пакета экономических законов.

«Сдаваться никто не собирается»

Как отметил Родион Мирошник, Леонид Кравчук, как и многие представители киевской власти, совершенно сознательно пропускает ключевой вопрос урегулирования — это «особый статус» Донбасса.

«Нет «особого статуса» — нет реинтеграции! Сдаваться Киеву никто не собирается, для этого нет никаких оснований, а механизмы защиты интересов жителей Донбасса они всячески отвергают. Значит, останутся без Донбасса. Давно пора понять, Кравчук — это специалист по забалтыванию любой темы. Сейчас он активно использует наработанный им еще в КПСС навык», — добавил Родион Мирошник.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.