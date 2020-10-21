Nord Stream 2 отреагировала на планы США расширить санкции против СП-2

Москва, 21 октября. Скорейший ввод газопровода «Северный поток — 2» в строй соответствует интересам Европы и повышению энергетической надежности ЕС. Об этом заявили ТАСС в компании Nord Stream 2 и отреагировали на планы США расширить санкции против проекта.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о подготавливаемых Вашингтоном ограничительных мерах против компаний, которые будут предоставлять услуги по модернизации судов, привлеченных к строительству «Северного потока — 2». США не оставляют попыток не допустить ввод российского газопровода в эксплуатацию.

Как отметили в Nord Stream 2, расширение санкций против «Северного потока — 2» повлияет на целый ряд западных подрядчиков и инвесторов.

«Если они будут введены, санкции напрямую затронут свыше 120 компаний из более чем 12 стран Европы», — говорится в сообщении.

Оператор не стал комментировать потенциальные последствия новых ограничительных мер для компаний, участвующих в проекте. В Nord Stream 2 выразили надежду на скорый ввод объекта в эксплуатацию.

Напомним, что проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Многие страны Европы поддерживают строительство объекта, поскольку заинтересованы в бесперебойных поставках энергоносителя, но США всячески препятствуют его реализации. Они хотят продвигать на европейский рынок свой СПГ.

Эксперт в области энергетической безопасности Игорь Юшков уверен, что расширение санкций не отразится на дальнейшей реализации российского проекта. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас уже твердо заверил, что «Северный поток — 2» будет обязательно достроен.