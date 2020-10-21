Москва, 21 октября. Перечислены самые популярные вакансии для массовых работников, передают «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Работа.ру».

Самой популярной массовой вакансией стал комплектовщик. В Мордовии им готовы платить до 94 тысяч рублей в месяц. Чуть меньше зарплата в Москве — до 74 тысяч рублей. Оклад до 67 тысяч рублей в месяц готовы предложить в Пермском крае, а в Крыму — до 66 тысяч рублей. В Калмыкии таким работникам предлагают до 65 тысяч рублей.

На втором месте расположились укладчики. В зависимости от региона их заработная плата насчитывает от 68 до 90 тысяч рублей в месяц. Самую высокую зарплату дают в Калмыкии, самую низкую — в Ростовской области.

Магаданским таксистам в среднем предлагают доход в 108 тысяч рублей. В столице РФ чуть меньше — 104 тысячи рублей.

Мурманские разнорабочие стали самыми высокооплачиваемыми массовыми работниками — их зарплата достигает 139 тысяч рублей. Средние зарплаты коллег из Орловской и Смоленской областей достигают 80 тысяч рублей в месяц. В Пермском крае и Свердловской области такие рабочие получают до 74 тысяч и 70 тысяч рублей соответственно.

Пятерку лидеров замкнули грузчики. В зависимости от региона их заработная плата колеблется от 57 до 68 тысяч рублей.

Ранее были определены самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке. В список попали программисты, разработчики-аналитики, преподаватели курса по веб-дизайну и верстальщики.