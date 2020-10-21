Эксперт оценил идею регулировать рекламу в почтовых ящиках

Москва, 21 октября. Управляющий партнер Коммуникационной группы Strong Дмитрий Сендеров отреагировал на инициативу запретить рекламу в почтовых ящиках. Он предложил регулировать такую рекламу, передает Радио Sputnik.

Сендеров отметил, что целевая аудитория такой рекламы — пожилые люди. Они не сидят в Интернете часами и не доверяют альтернативным источникам информации.

Только печатная реклама, которую пожилые россияне находят в своих ящиках, может влиять на их решение. Но с помощью флаеров и листовок не всегда рекламируются проверенные товары и услуги.

«Поэтому мне абсолютно понятна обеспокоенность депутатов – наверняка сотни тысяч жалоб они видят от пострадавших людей», – сказал эксперт.

Такие рекламные материалы обходят закон «О рекламе». ФАС отслеживает только ту рекламу, которая поступает к россиянам через крупные каналы распространения — прессу, ТВ. А флаеры и листовки остаются без внимания.

По мнению Сендерова, лучше не запрещать эту рекламу, а выработать правила для ее регуляции. Нужно защитить потенциальных клиентов от недобросовестных продавцов и мошенников, уверен эксперт.

Напомним, что в Госдуме предложили запретить распространение рекламных материалов через почтовые ящики. Предлагается внести поправки в закон «О почтовой связи» и «О рекламе».