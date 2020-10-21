Доктор Мясников перечислил четыре типа коронавируса

Москва, 21 октября. Коронавирус может протекать у человека по четырем сценариям, один из которых несет наибольшую опасность. Об этом заявил знаменитый российский доктор Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, люди могут переносить болезнь бессимптомно, с симптомами ОРЗ, с осложнениями в виде легкой пневмонии или же в агрессивной форме с тяжелой пневмонией. Первый вариант относительно безопасен для пациента, в то время как последний сценарий течения болезни особо опасен для людей, страдающих хроническими заболеваниями.

«В России введен неполный карантин из-за коронавируса, но мы должны эту болезнь сгладить», — подчеркнул Мясников.

Эксперт добавил, что почти у половины заразившихся коронавирусной инфекцией вообще нет симптомов.

Медики выявили 15 700 новых случаев COVID-19 в 85 регионах России за минувшие сутки. В целом с начала пандемии в России зафиксировали 1 447 335 случаев COVID-19, а уже 1 096 560 пациентов выписали по выздоровлению, 10 952 человека — за прошедший день. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в России станет управляемой в течение 10-12 месяцев, а поможет в этом массовая вакцинация.

Ранее доктор Мясников рассказал, как сохранить иммунитет в период пандемии. Так, эксперт отметил, что необходимо не перегружать свой организм и не создавать дополнительных угроз для здоровья.