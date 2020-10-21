Захватчик банка в Грузии отпустил часть заложников

Тбилиси, 21 октября. Пятерых заложников освободила полиция в грузинском городе Зугдиди. Люди были захвачены преступником в здании банка. Налетчик вооружен и требует 500 тысяч долларов, а также гарантии безопасного ухода, сообщает Sputnik Грузия.

По словам одного из освобожденных, мужчина вооружен до зубов и держит в руке гранату.

«Если он ее выпустит, она взорвется. Поэтому всякая попытка насильственного решения вопроса приведет к жертвам», – рассказал он в эфире местного телеканала «ТВ Пирвели».

На месте продолжается спецоперации. По данным журналистов, в филиале банка находятся около 30 человек — среди них есть и сотрудники, и посетители. По информации телеканала «Рустави-2», захватчиков двое. Они разрешили покинуть здание пожилым людям, некоторым заложникам удалось выбраться из здания через крышу и пожарную лестницу.