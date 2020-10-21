Жителей Благовещенска напугали баннеры с угрозами смерти

Благовещенск, 21 октября. Жителей пугают баннеры с угрозами смерти в Благовещенске, передает телеканал «360».

Недавно неизвестные развесили баннеры с грубым призывом соблюдать меры по профилактике коронавируса, в частности, соблюдать социальную дистанцию и носить медицинскую маску.

«Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья», — угрожает один из баннеров.

На другом плакате людям предлагают соблюдать социальную дистанцию в жизни, иначе ее придется соблюсти на кладбище.

Авторы баннеров пока неизвестны. Однако местным жителям такая инициатива не понравилась. Большинство считает, что меры профилактики коронавируса необходимы, но угрозы смерти — чрезмерны и грубы. Некоторые предложили убрать эти плакаты и заменить на что-то другое с не таким жестким призывом.

Ранее в Нью-Йорке разместили плакат с надписью: «Голосуй, потому что уроки русского языка дорогие». Как отметили в Конгрессе русских американцев, баннер намекает на вмешательство российских властей в американские выборы.