Пашинян заявил, что конфликт в Карабахе нельзя решить мирным путем

Ереван, 21 октября. Конфликт в Нагорном Карабахе невозможно решить мирным путем, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

«Мы должны осознавать, что вопрос Карабаха еще очень долгое время не может иметь дипломатического решения», — сказал он.

Пашинян подчеркнул, что теперь все подобные предложения (о мирном решении конфликта) нужно считать завершившимися.

При этом он обратил внимание, что Ереван готов «снизить планку» в своих требованиях для решения проблемы, но Баку должен сделать аналогичный шаг.

«Практика показала, что все, что приемлемо для Армении, больше неприемлемо для Азербайджана. Это свидетельствует о том, что уже бессмысленно говорить о дипломатическом решении хотя бы на данном этапе», — констатировал Пашинян.

Накануне стало известно, что силы ПВО НКР сбили азербайджанский самолет. В Баку заявили, что это якобы фальсификация со стороны Еревана. Одновременно с этим МО Азербайджана заявило об «уничтожении более 400 армянских военнослужащих-контрактников на Джебраильском направлении». Армения эту информацию опровергла.

Напомним, обстановка в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. С полуночи 18 октября в регионе попытались в очередной раз ввести перемирие, но стороны практически сразу же обвинили друг друга в нарушении обязательств.