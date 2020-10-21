Медведчук призвал власти Украины отменить санкции против России

Киев, 21 октября. Власти Украины должны отменить санкции против России в ответ на аналогичные действия с российской стороны. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

«Санкции надо снимать. Это движение однозначно должно быть двусторонним, потому что мы помним историю этих санкций, они были введены Россией как ответные санкции после присоединения Украины к санкциям ЕС в отношении РФ», — подчеркнул Медведчук.

Он также добавил, что российская сторона готова отменить санкции против Украины, однако Москва не может этого делать в одностороннем режиме. Медведчук призвал украинские власти готовиться к поэтапной отмене санкций в двустороннем формате.

6 октября президент России Владимир Путин провел встречу с Виктором Медведчуком, в ходе которой российский лидер пообещал обсудить с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным возможную отмену санкций против украинских предприятий.

Позднее стало известно, что Путин согласился с предложением Мишустина восстановить поставки продукции трех украинских предприятий на российский рынок. Данные предприятия занимаются производством котлов центрального отопления, доильных аппаратов и гофрокартона. В свою очередь премьер заверил главу государства, что импорт товаров не окажет негативного влияния на российских производителей.