Истребители РФ перехватили два бомбардировщика США над Беринговым морем

Москва, 21 октября. Российские истребители Миг-31 и Су-35 перехватили над Беринговым морем два американских стратегических бомбардировщика B-1В. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Национальной центр управления обороной РФ.

После обнаружения самолетов ВВС США в воздух поднялись истребители Миг-31 и Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа и сопроводили их над акваторией Берингова моря.

«После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования», — добавили в ведомстве.

Также было отмечено, что границы России не были нарушены, а полеты российских истребителей выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее самолеты НАТО сопроводили два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС РФ над нейтральными водами.