Украинский историк объяснил потерю «боевого духа» ВСУ в Донбассе

Киев, 21 октября. Украинские силовики, «воюющие» в Донбассе, давно потеряли боевой дух и теперь разлагаются. С фронта регулярно приходят похоронки, связанные с неуставными отношениями в рядах ВСУ и падением дисциплины, заявил украинский военный историк Юрий Дудкин в эфире интернет-канала «Голос правды».

«Ситуация, конечно, там патовая, <...> там колоссальные потери идут небоевые — вот что самое. <...> Это и самострелы, и подрывы на минах, и прочее, прочее, прочее… Неосторожное обращение с оружием, неуставные взаимоотношения, наркомания, пьянство», — перечислил он.

По мнению Дудкина, это происходит от того, что украинские военные уже шесть лет сидят в окопах, ничего не делая.

«Это армию разлагает», – заявил Дудкин.

О проблеме преступности в рядах ВСУ ранее заявлял и бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Неуставные отношения, небоевые потери как невозвратные, так и санитарные поражают масштабом. <...> Это разные небоевые ситуации: самоубийство, фатальный алкоголизм, неосторожное обращение с оружием, неуставные отношения и тому подобное», — констатировал он.

Все это, по его словам, приводит к тому, что в криминальные сводки раз за разом попадают бывшие и нынешние бойцы ВСУ.