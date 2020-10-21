Вассерман заявил, что Россия не допустит перехода Украиной «красных линий»

Москва, 21 октября. Россия не допустит перехода Украиной «красных линий», который она может совершить в попытке угодить Западу. Об этом заявил в интервью телеведущему Юрию Коту на YouTube-канале «Голос правды» известный российский политический аналитик, интеллектуал и журналист Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал планы Киева построить две новые военно-морские базы в Черноморском регионе. Вассерман предположил, что объекты могут быть использованы в качестве территории для размещения войск Североатлантического альянса. Таким образом Киев перейдет «красные линии», установленные Россией, что, в свою очередь, приведет к жестким мерам со стороны Москвы, уточнил он.

Вассерман подчеркнул, что присутствие войск НАТО на украинской территории не останется без внимания. Он предрек изобретательный ответ России на такую угрозу национальной безопасности.

«Думаю, что военная база любой страны НАТО [на Украине] – это несомненно «красная линия». Как именно будут это устранять — не знаю, но уверен, что [президент России Путин] Владимир Владимирович гораздо изобретательнее меня, и какой-то способ найдет», — заявил Вассерман.

Политический аналитик назвал еще одну «красную линию» Москвы, которую Киеву лучше не стоит переходить во избежание серьезных последствий. Речь идет о полномасштабном военном вторжении Вооруженных сил Украины в Донбасс. Реакция России на подобную выходку, по словам Вассермана, не заставит себя ждать.

Ранее кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин отметил, что на протяжении 23 лет военно-морские базы Украине не были нужны. Он считает, что это будут завуалированные объекты НАТО для кораблей стран Альянса.