Российская школьница лично «отправила» в военкомат 30 человек

Курск, 21 октября. Ученица лицея в Курской области лично вручила призывникам повестки в военкомат, все приглашенные ею молодые люди явились на призывной пункт, пишет KP.Ru.

Семнадцатилетняя Анна учится в курском лицее. В город Курчатов она приезжает в гости к бабушке. По словам активистки, она решила «помочь с призывом в армию».

Девушка считает, что служба в армии является обязанностью каждого здорового мужчины. Она очень уважительно относится к военным.

Все 30 парней, которые получили повестки из рук Анны, пришли в военкомат. Юную россиянку наградили грамотой за помощь. В военкомате считают, что эта практика доказала свою эффективность.

Сотрудники призывного пункта не исключают, что в будущем доставлять повестки юношам будут девушки.

Напомним, что осенний призыв стартовал 1 октября, молодых россиян призывают служить в армии во всех 85 регионах России.

Ранее сообщалось, что в этом году Всероссийский день призывника выпадает на 15 ноября. В этот день по всей стране обычно проходят патриотические мероприятия для школьников и студентов, повышающие престиж службы в армии.