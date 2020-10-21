В Египте нашли тайник с неоткрытыми саркофагами

Каир, 21 октября. Власти Египта рассказали, что недалеко от Каира было обнаружено 80 неоткрытых саркофагов. Предварительно их возраст определен в 2500 лет, передает Planet Today.

Саркофаги и еще несколько ценных артефактов были найдены в 19 милях к югу от Каира, в обширном погребальном комплексе Саккара, где находится ступенчатая пирамида Джосера и гробницы с плоскими крышами. Ранее комплекс использовался древнеегипетской столицей Мемфис. Также на его территории находятся крупные пирамиды Гизы и меньшие пирамиды в Абу-Сире, Дахшуре и Абу-Рувайше. Некрополь является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. На его территории уже нашли гробницы тогдашних чиновников от 2770 года до нашей эры до 642 года.

Две недели назад в том же районе нашли 59 саркофагов, в большинстве из которых находились мумии. Археологи предположили, что это останки священников, высших должностных лиц и представителей элиты.

Обнаруженные недавно саркофаги находятся в хорошем состоянии. После необходимых работ их поместят в Большом Египетском музее.

Ранее в Турции обнаружили бани времен второго века нашей эры. Эти строения были возведены в эру правления римского императора Адриана. Глава раскопок Акин Эрсой рассказал, что здания на месте древнего образовательного центра строились еще около двух тысяч лет, что привело к повышению уровня земли.