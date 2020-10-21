Соловьев и Кураев ответили «патриарху» Филарету за слова о жителях Донбасса

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев посоветовал главе раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарету подумать о душе, а не Донбассу пальчиком грозить. Протодиакон Андрей Кураев отметил, что украинский священнослужитель имеет нулевой функционал с точки зрения влияния на религиозную и политическую жизнь в стране. Подробнее — в материале ФАН.

Ранее раскольник Филарет заявил, что жители Донбасса «заслужили» войну, поскольку «отступили от Бога». По словам Филарета, именно население Донецкой и Луганской народных республик начало военный конфликт на юго-востоке страны. Он считает, что «если б они не были виноваты — не страдали бы».

«Потому они и страдают, что виновны. Но не все. Иов был невиновный, но страдал», — высказал мнение Филарет.

В интервью Федеральному агентству новостей журналист Владимир Соловьев критически отозвался о заявлении священнослужителя.

«Филарету надо бы о душе подумать и уж точно не Донбассу пальчиком грозить. Кто есть Филарет — неизвестно никому. Это тот, который бегал к капитану турецкой армии в Константинополь? Или тот, который предал Мишку Денисенко, раскольника? Филарет — это кто? Пусть он сначала с собой определится, а дальше уже что-то говорит о жителях Донбасса. Если он пытается кому-то что-то рассказать, то пусть придет на Аллею ангелов, где похоронены невинно погибшие дети Донбасса, и их родителям что-то скажет», — поделился мнением Соловьев.

Религиозный писатель и общественный деятель Андрей Кураев считает, что на высказывание Филарета не стоит обращать внимание, поскольку оно содержит стандартную православную аналитику.

«Вот патриарх Кирилл говорит, что Великая Отечественная война началась из-за грехов советской молодежи. Митрополит Белгородский Иоанн заявлял, что на ее фронтах Богу была принесена искупительная жертва, — рассказывает Кураев. — Это заявление — некая инерция мысли и речи. К тому же дедушка уже в возрасте. Он имеет нулевой функционал с точки зрения влияния на религиозную и политическую жизнь Украины, а поэтому тут не о чем говорить».

Напомним, вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после государственного переворота в Киеве. Жители ряда районов Донецкой и Луганской областей отказались признавать легитимность поддерживаемого националистами правительства, пришедшего к власти. В ответ власти страны объявили о проведении в регионе антитеррористической операции. На протяжении минувших лет неоднократно предпринимались попытки мирного урегулирования ситуации, но каких-либо существенных результатов добиться не удалось.