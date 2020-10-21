Гоша Куценко сообщил фанатам, что заболел коронавирусом

Москва, 21 октября. Заслуженный артист России Гоша Куценко заболел коронавирусом. Об этом актер написал в своем Instagram.

Куценко опубликовал черно-белую фотографию, вероятно, из палаты. Он небрит и выглядит уставшим. Артист сообщил, что «все-таки приболел». Он не сможет выйти на сцену театра на Таганке 21 и 22 октября.

Любимец публики попросил своих фанатов отнестись с пониманием. Он пообещал, что сыграет в спектакле Love Letters в декабре.

«Берегите себя! Ковид — коварнейший персонаж!» — отметил Куценко.

Артист попросил россиян носить маски, соблюдать дистанцию и не рисковать своим здоровьем. Таким образом они облегчат жизнь врачам, которые борются с коронавирусом.

Актриса Екатерина Климова, которая играет с Куценко в одном спектакле, заявила, что она в порядке.

«Все живы и здоровы. Я не болею коронавирусом, у меня все замечательно», — сказала звезда в беседе с корреспондентом ФАН.

Поклонники пожелали Гоше Куценко скорейшего выздоровления, они дали ему пару ценных советов.

«Спать, спать, спать и теплое питье! Обоняние вернется само собой, так было приятно снова чувствовать запахи», — написала фанатка. «Пусть ангел-хранитель оберегает вас, больше отдыхайте», — посоветовала другая поклонница.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заболел 90-летний Иван Краско. Он отказался ложиться в клинику из-за проблем с финансами.