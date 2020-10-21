Гинцбург заявил, что вакцинация сделает ситуацию с COVID-19 управляемой

Москва, 21 октября. Ситуация с пандемией коронавируса в России станет управляемой в течение 10-12 месяцев, а поможет в этом массовая вакцинация. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

«Надеемся, что в течение 10-12 месяцев у нас в стране мы сделаем эту инфекцию вакциноуправляемой», — отметил он.

По его словам, пока вакцина «Спутник V» для гражданского оборота производится только на базе центра им. Гамалеи, поэтому вакцинацию проходят только медики, работающие в «красной зоне», а также некоторые педагоги, однако вскоре количество вакцины увеличится с десятков тысяч до сотни тысяч.

«Начиная со следующего понедельника, в производство вакцинного препарата будет включена наша отечественная бигфарма в лице «Генериума», «Р-Фармы» и присоединившегося «Биокада», а также АФК «Система», которая тоже располагает предприятиями по производству такой вакцины», — сказал Гинцбург.

Он также подчеркнул, что уже через месяц количество выпускаемой вакцины увеличится до миллионов доз, в результате чего появится возможность в течение 9-12 месяцев провакцинировать почти 70% населения России.

«Этого достаточно для того, чтобы распространяющееся инфекционное заболевание сделать управляемым», — заключил Гинцбург.

Российская вакцина «Спутник V» от коронавируса была зарегистрирована 11 августа и стала первой в мире. Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что «Спутник V» активно продвигается на мировые рынки, сталкиваясь с повышенным спросом.