Путин потребовал обеспечить занятость и доходы граждан в условиях пандемии

Москва, 21 октября. Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить занятость и доходы граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей, передает пресс-служба Кремля.

«Сейчас, когда деловые связи, ритм работы предприятий проходят испытание на прочность, особенно важно обеспечить занятость, доходы наших граждан, защитить благополучие российских семей», — сказал Путин.

Президент также добавил, что за время пандемии был выработан опыт поддержки системообразующих предприятий и основных отраслей экономики.

«Эти механизмы поддержки бизнеса, трудовых коллективов мы готовили и запускали нынешней весной в прямом диалоге с предпринимателями и ведущими деловыми объединениями, в том числе и с Российским союзом промышленников и предпринимателей», — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что в нынешних условиях российские власти уделяют особое внимание мерам, которые направлены на сглаживание экономических и социальных последствий эпидемии коронавируса.