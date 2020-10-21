Эксперт назвал неэффективными санкции США против «Северного потока — 2»

Москва, 21 октября. Планы США расширить санкции против «Северного потока — 2» не отразятся на дальнейшей реализации российского проекта. Об этом заявил эксперт в области энергетической безопасности Игорь Юшков, передает Радио Sputnik.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон готовит новые санкции против компаний, которые будут предоставлять услуги по модернизации судов, привлеченных к строительству «Северного потока — 2». По данным издания, подобные меры будут приняты Вашингтоном, чтобы не допустить ввода в эксплуатацию российского газопровода.

Юшков выразил уверенность, что новые санкции не представляют серьезной угрозы для «Северного потока — 2». По его словам, в настоящее время подобные санкции не к кому применять, поскольку российские суда даже не приступили к прокладке труб. Кроме того, принадлежащий «Газпрому» трубоукладчик «Академик Черский» не находится в «черном списке» США, поэтому санкции против него и компаний, которые участвуют в его модернизации, не будут действовать.

«И даже если кто-то проводил его модернизацию, то его тоже нельзя наказывать, потому что сам «Академик Черский» не находится под санкциями. Суда, которые примут в этом участие, автоматом попадут под санкции США. Но для России важнее достроить газопровод, а дальше уже будут разбираться, что делать с этими санкциями и судами», — заявил Юшков.

По словам эксперта, достройка «Северного потока — 2» начнется в ноябре 2020 года, о чем свидетельствуют данные передвижения судов «Газпром флота».

«Суда, которые стояли четыре месяца в порту «Мукран», тот же «Академик Черский», вышли из порта. Он пришел к Калининграду, вокруг него крутятся суда снабжения. То есть какой-то процесс пошел, поэтому я думаю, что в ноябре мы увидим начало достройки», — резюмировал Юшков.

Напомним в 2019 году Вашингтон ввел санкции против «Северного потока — 2». Ограничительные меры затронули иностранные компании, задействованные в строительстве газопровода, после чего корабли-трубоукладчики швейцарской Allseas прекратили свою работу. Позднее в «Газпроме» заявили, что трубопровод будет достроен российскими специалистами.

В июне 2020 года США расширили санкции против «Северного проекта — 2». Ограничительные меры затронули компании, оказывающие страховую и юридическую поддержку, а также портовые услуги строителям газопровода. Кроме того, несколько американских сенаторов направили письмо руководству немецкого порта «Мукран», в котором предупредили, что оказание логистической поддержки строителям «Северного потока — 2» грозит санкциями немецкому порту «Мукран».