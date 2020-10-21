Жириновский отказался принимать россиян без прививки от коронавируса

Москва, 21 октября. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ограничил доступ в свою приемную в Госдуме посетителям, которые не прошли вакцинацию против коронавируса. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Жириновский опубликовал фотографию, на которой запечатлено объявление, размещенное на входной двери в приемную.

«Без прививки от коронавируса не входить!» — говорится в объявлении.

На входе в приемную были размещены еще два объявления, в одном из которых сообщается, что вход в кабинет запрещается гражданам «с температурой и недомоганием». Второе объявление предупреждает о необходимости отказаться от «рукопожатий, подарков, объятий и поцелуев».

Стоит отметить, что к настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает более 40 миллионов человек. Заболевание унесло жизни 1,1 миллиона человек. В России с начала эпидемии зафиксировано более 1,4 миллиона случаев, 24 тысячи человек скончались. Более 1,1 миллиона человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная специалистами центра имени Гамалеи. По данным Минздрава РФ, вакцина поступит в гражданский оборот в ближайшее время.